Cinquième vague : l'épidémiologiste Arnaud Fontanet appelle les Français à réduire leurs contacts de "10 à 20%" L'épidémiologiste Arnaud Fontanet était l'invité d'Elisabeth Martichoux jeudi 2 décembre 2021. − Capture d'écran LCI

CINQUIÈME VAGUE - Invité ce jeudi sur LCI, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a conseillé, pour enrayer la progression du virus, de réduire légèrement nos contacts tout en poursuivant la vaccination.

Malgré la vaccination d'une très large frange de la population, la cinquième vague enfle et inquiète à l'approche des fêtes de fin d'années. Invité ce mercredi matin sur LCI, Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique estime cependant que des mesures sanitaires drastiques ne sont pas forcément nécessaire pour casser la dynamique épidémique.

"À la différence d'octobre ou novembre 2020 où 90% de la population était à risque d'être infectée et où seuls les couvre-feux et confinements pouvaient stopper la vague, il suffirait, en plus de la vaccination, de fournir un effort limité qui serait une réduction de 10 à 20% de nos contacts", affirme-t-il.

Télétravailler davantage et voir un peu moins ses proches

Pour donner un ordre d'idée, le professeur indique qu'un confinement permet la réduction des contacts d'environ 80% et un couvre-feu de 50%. "Pour réduire nos contacts de 10 à 20%, il suffit de jouer sur le télétravail et de prendre ses responsabilités au niveau individuel", explique-t-il. "On peut par exemple se dire qu'il serait bien d'éviter de faire une fête de famille le week-end prochain, ou encore d'inviter 6 personnes au lieu de 12 à son prochain dîner." Arnaud Fontanet recommande également de recourir aussi souvent que nécessaire, comme le font les Britanniques, aux autotests. "A la pharmacie, ça vous coûte 5 euros et ça vous permet de savoir tout de suite si vous êtes contagieux ou non", indique-t-il. "Si vous êtes vaccinés, vous pouvez aussi vous faire tester gratuitement en montrant votre pass sanitaire." "Dans l'étude ComCor que l'institut Pasteur a réalisée sur les lieux de transmission, un tiers des gens disaient savoir qui les avait infecté et dans la moitié des cas cette personne était symptomatique au moment du contact infectant. Et ça, ça n'a pas de sens", ajoute le professeur. "Quand vous avez des symptômes, vous restez chez vous, vous vous faites tester, mais vous n'allez pas au travail ni voir des amis."

Pour ce qui est des fêtes de fin d'années, Arnaud Fontanet conseille de s'assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel. Car, insiste-t-il, celle-ci permet de diviser par 10 les risques d'infection et par 20 les risques d'hospitalisation par rapport à des personnes n'ayant eu que deux doses. L'épidémiologiste recommande également de les placer si possible "un peu à l'écart", d'aérer la pièce régulièrement et de porter un masque aussi souvent que possible.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.