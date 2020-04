Covidom, l'application qui rassure les patients à domicile

L'Île-de-France reste la région la plus touchée par le coronavirus dans l'Hexagone. Le pic épidémique y est attendu pour ce début de semaine. Et pour économiser le moindre lit, un nouveau système permet de retarder au maximum les hospitalisations grâce à une surveillance à distance. Actuellement, plus de trente mille patients sont ainsi connectés au médecin par une application depuis chez eux.



