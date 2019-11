Crise des hôpitaux : quelles sont les mesures du "plan d'urgence" du gouvernement ?

Face à la colère du personnel hospitalier, le chef d'Etat avait promis, il y a six jours, un "plan d'urgence". Ce 20 novembre 2019 donc, le Premier ministre et la ministre de la Santé ont annoncé des mesures visant, entre autres, à redonner de l'oxygène à la communauté des soignants. Quelles sont-elles ? L'Etat réussira-t-il à calmer cette grogne ? Dans l'après-midi, infirmiers et médecins doivent encore se concerter sur une éventuelle mobilisation prévue le 30 novembre prochain.



