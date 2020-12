Crise sanitaire : un fichier va recenser les personnes vaccinées

Un fichier a été mis en place en France pour assurer le suivi de la vaccination. Qui a accès à ces données ? Sont-elles suffisamment bien protégées ? Notre équipe a pu visiter l’une des plateformes où ces informations sont stockées.

Les professionnels de santé et les personnes vaccinées peuvent déclarer d’éventuels effets indésirables sur un site internet dédié. Et toutes ces données remontent instantanément dans l’un des 31 centres de pharmacovigilance de France. Le docteur Joëlle Micallef-Roll, directrice du centre régional de pharmacovigilance de Marseille, souligne que « le but, c’est de faire une analyse globale chaque semaine de tous les effets indésirables qui auront été remontés au niveau du territoire français, et de dire si oui ou non, le profil de sécurité de ce vaccin change ou pas, et d'être totalement transparent vis-à-vis des Français là-dessus. »

Le fichier « SI Vaccin Covid » fait partie des outils de suivi de la vaccination. Géré par le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale d’assurance maladie, il contient les noms, prénoms et dates de naissance des personnes vaccinées, mais aussi les date et lieu de l’injection, le modèle du vaccin et l’identité du soignant qui a réalisé l’acte. Il permettra notamment aux autorités de pouvoir recontacter rapidement le patient, en cas de problème. Seuls les professionnels de santé ont accès aux données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) promet de contrôler l’utilisation de ces données. Elle a également laissé la possibilité aux personnes qui le souhaitent d’effacer leur nom du fichier. « On va avoir des Français qui vont recevoir un bon de vaccination. Et tant que vous n’aviez pas donné votre accord pour être vacciné, vous pouvez demander à être retiré de ce fichier. Par contre, les personnes qui auront été vaccinées, elles, ne pourront pas être retirées de ce fichier. Elles resteront dans ce fichier pour des motifs de pharmacovigilance », explique Thomas Dautieu, directeur de la conformité chez CNIL. En Espagne, il existe également un fichier et il fait polémique. Il recense ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais il ne sera pas rendu public.