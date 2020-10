Cruard Reporter : Couvre-feu, ces zones qui pourraient basculer

Jusqu'à présent, on a raisonné en termes de métropoles pour établir les zones d'alerte maximale et le couvre-feu. Mais dorénavant, on pourrait réfléchir en fonction des départements. Si on se base sur les indicateurs de Santé Publique France, plusieurs départements ont déjà franchi les seuils d'alerte maximale aussi bien sur la circulation du virus que les taux d'admission en réanimation. Qui sont ces départements concernés ? Ceux qui sont à la limite des seuils sont-ils menacés d'un couvre-feu ?



