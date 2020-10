Cruard Reporter : L'épidémie hors de contrôle à Saint-Etienne ?

La situation est particulièrement critique à Saint-Etienne (Loire). En effet, c'est la métropole où le virus circule le plus. En attendant un effet potentiel du couvre-feu, le nombre de cas positifs au Covid continue de monter et atteint des records. Pour 100 000 habitants, ce nombre atteint le record absolu de 800%. Malgré toutes les fermetures des bars il y a quelques semaines, le cas pour les plus de 65 ans est à plus de sept fois le seuil d'alerte. Pourtant côté hôpital, le taux d'occupation des réanimations en patients Covid est à 76% dans la Loire. Quid de la situation en Île-de-France ?



