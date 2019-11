Cruard Reporter : La folie des tests ADN

A 80 euros, le kit de test ADN se commande librement sur Internet. Il s'agit de prélever de la salive avec un coton-tige, le mettre dans un tube à essai puis l'expédier en direction des Etats-Unis. Le but est de trouver son origine, des liens de parenté, et même de détecter des risques sur certaines maladies comme alzheimer ou parkinson. Le cas de Guillaume, adopté au Vietnam, s'est plutôt bien déroulé. Via ce site, il a pu découvrir et rencontrer toute sa famille. Pourquoi ce processus est-il interdit en France ?



