Cruard Reporter : La téléconsultation, une solution ?

Avec la propagation du coronavirus, il est conseillé de ne pas aller dans les salles d'attente des médecins. Pour éviter que le virus ne se répande, on recommande la téléconsultation. Un moyen pour les médecins de garder contact avec leurs patients et de faire des diagnostics à distance. Cette pratique est-elle efficace et fiable ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? La téléconsultation peut-elle remplacer les rendez-vous classiques chez le médecin ?



Ce lundi 9 mars 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle des avantages et des inconvénients de la téléconsultation.