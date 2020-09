Cruard reporter : Les bars et les restaurants sont-ils des nids à virus ?

Les bars et les restaurants peuvent générer un bon nombre de contaminations au Covid. Sur le site de Santé Publique France, sur la ligne restauration, on y lit qu'il y a eu 50 clusters depuis le début de l'épidémie sur 2 328, soit 2%. Et au Japon, 13% des foyers épidémiques ont eu lieu dans des bars ou des restaurants. Ces derniers ne sont donc pas des hauts lieux de contamination, car neuf foyers sur dix n'y sont pas. Pourquoi les fermer plutôt que les transports en commun ou les supermarchés ?



