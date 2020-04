Cruard Reporter : Les mauvaises surprises du virus

Des recherches en Chine et en Allemagne ont démontré qu'un malade du Covid-19 serait contagieux près de deux jours avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Et le pic de contagiosité serait à 17h avant ces symptômes. Quant aux études des chercheurs américains du MIT, les nuages gazeux de toux ou d'éternuement peuvent atteindre deux mètres. Avec la survie du virus dans l'air pendant 3h, est-il en quantité suffisante pour contaminer ? Autres informations : la liste des organes atteints s'allongent au fil des semaines. Qu'en est-il de la probabilité de contaminer un bébé in utéro ?



Ce vendredi 17 avril 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte les résultats de plusieurs études sur la contagion du Covid-19 et ses effets sur les organes.