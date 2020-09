Cruard reporter : Marseille/Paris, la guerre des chiffres

Si on compare les données de Santé Publique France des Bouches-du-Rhône avec celles de Paris, le taux d'incidence dans la capitale est de 216 cas pour 100 000 habitants contre 208 pour les Bouches-du-Rhône. Quant aux tests positifs, on a 10% à Paris contre 8,2% pour ces dernières. Puis si le taux de reproduction du virus à l'échelle régionale est inférieur à 1 dans la région, il est supérieur à 1 en Île-de-France. D'après ces chiffres, "le virus circule au moins autant à Paris qu'à Marseille, si ce n'est un peu plus", affirme Benjamin Cruard. Quels sont les autres indicateurs qu'il faut prendre en compte ?



