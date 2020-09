Cruard Reporter : Tests de dépistage du Covid-19, qui a la priorité ?

Pour les tests de dépistage du coronavirus, les patients symptomatiques seront priorisés. Ils auront accès à un centre dédié aux personnes prioritaires et des résultats plus rapides. Mais l'ordonnance médicale n'est pas obligatoire, car les délais de consultation d'un médecin généraliste sont de plus en plus longs. En ce qui concerne les cas contacts, la première chose à faire est de s'isoler. Selon le protocole, ils pourront se faire tester sept jours après le dernier contact avec la personne infectée par le virus. Dans quel autre cas doit-on se faire tester ?



Ce vendredi 18 septembre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle des patients à prioriser pour le test de dépistage du Covid-19.