Cruard Reporter : Tests salivaires, et si c'était la solution ?

Selon un spécialiste qui a pratiqué des tests salivaires, ce type de prélèvement est plus simple pour le patient et pour le personnel. En effet, les laboratoires peuvent gagner du temps, car il suffit de cracher dans un tube. La Haute autorité de santé suggère même que chacun devrait faire son prélèvement. Il suffirait de récupérer un kit à la pharmacie et de déposer la salive au laboratoire, si le gouvernement valide ce protocole. Toutefois, le temps pour avoir les résultats ne change pas, il faudrait plusieurs jours. Quid de leur efficacité ?



