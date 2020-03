Cruard Reporter : Virus, où en est la course au vaccin ?

La recherche de vaccin avance pour tenter d'éradiquer le coronavirus. Notre pays est dans la course avec l'Institut Pasteur. Quant aux Chinois, ils étaient les premiers à avancer sur le sujet. Les Américains ont, eux aussi, mis pas mal de laboratoires dans la course. En Europe, on a les Britanniques, les Suisses et les Belges, sans parler de la Corée du Sud et d'Israël. Des centaines, voire des milliers de chercheurs sont en train de chercher, que ce soit du secteur public ou du privé. Y a-t-il des avancées ?



