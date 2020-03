Cruard Reporter : Virus, où en sont les renforts ?

Les actions de mobilisation pour aider les personnels soignants sur le terrain fleurissent. Pour le cas de la réserve sanitaire, les réservistes sont actuellement 40 000 contre 22 000 en début du mois de mars. Ils sont composés majoritairement d'infirmiers et d'aides-soignants, mais aussi de professionnels médicaux, pharmaceutiques et scientifiques ainsi que de professionnels administratifs et techniques. Toutefois, jusque-là, seules 3 800 personnes sont mobilisables et encore moins pour celles qui sont en mission, faute de procédure. Quid des aides consacrées à ceux qui ne viennent pas du milieu sanitaire ?



