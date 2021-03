Dans les coulisses d'un centre de vaccination contre le Covid-19 en Seine-Saint-Denis

Ce vaccinodrome situé à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis est l'un de ceux qui ont tourné en plein régime. Et il est d'ailleurs toujours ouvert. On y vaccine jusqu'au bout du week-end, y compris après le couvre-feu. En ce moment, il ne reste plus que trois doses de vaccin non injectées. Juste à côté, le personnel soignant a conservé tous les flacons vides qui ont été utilisés au cours du week-end.