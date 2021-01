Dans quels cas la vaccination contre le Covid n'est-elle pas recommandée ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : existe-t-il des cas où la vaccination contre le Covid-19 n'est pas recommandée ? Les personnes vaccinées vont-elles recevoir un carnet de vaccination ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Existe-t-il des cas où la vaccination contre le Covid-19 n'est pas recommandée ?

Oui, la première contre-indication concerne les allergiques, ceux qui ont déjà fait des réactions graves, comme des chocs anaphylactiques ou des œdèmes. Le vaccin est également déconseillé pour les femmes enceintes. En fait, elles n’ont pas fait partie des essais cliniques, on manque donc de recul. Et pour finir, pas de vaccin non plus pour les personnes atteintes du Covid ou qui l’ont récemment développé : il faut dans ce cas attendre 3 mois avant de recevoir une injection.