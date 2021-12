VIDÉO - De faux patients pour tester les soignants : la méthode de l'hôpital de Brive choque en pleine crise sanitaire

La direction de l'hôpital de Brive est-elle allée trop loin ? Dans le but d'améliorer la prise en charge des patients, elle a décidé fin novembre, en pleine flambée épidémique, de faire appel à des comédiens pour tester le personnel dans six services de l'établissement. Les seuls au courant de la supercherie étant les médecins chefs de pole et les cadres de service.

Mais le stratagème a fait long feu après qu'un comédien a sans doute trop bien joué son rôle en interprétant un malade atteint de troubles psychologiques sévères, semant la panique au sein du service psychiatrique. Il a mis fin lui-même au sketch. Un agent qui l'a accueilli raconte sa stupéfaction à TF1 dans le reportage du 13H en tête de cet article. Elle a souhaité garder l'anonymat : "Moi toute seule, malgré mes 12 ans de métier, je n'arrivais pas à m'en sortir, ça n'avançait pas, et j'avais une certaine pression puisque j'avais des appels, d'autres patients à m'occuper. On a été jusqu'à quatre personnes à le prendre en charge en simultané pour essayer de savoir pourquoi il était là et comment on pouvait lui venir en aide", explique-t-elle.