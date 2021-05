De plus en plus de doses : comment optimiser la vaccination ?

"La semaine dernière, on a été informé le jeudi soir que le samedi, on allait avoir une possibilité de vacciner mille personnes. Et donc, il a fallu mobiliser les équipes pour appeler les personnes à vacciner qui étaient sur nos listes d'attente", indique Denis Larghero, maire (UDI) de Meudon. Voilà pourquoi certains créneaux de rendez-vous restent parfois vacants. Autres problèmes et non des moindres, il faut souvent trouver au dernier moment des professionnels de santé disponible au pied levé.