Début de la vaccination avec Pfizer ou Moderna pour les plus de 60 ans

Depuis lundi, les plus de 55 ans ont accès aux vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson en ville. À partir de demain, les plus de 60 ans, eux, auront droit également aux vaccins Pfizer et Moderna en centre de vaccination. Encore faut-il qu'ils puissent décrocher un rendez-vous. Dans ce centre de vaccination à Rueil-Malmaison en région parisienne, les plus de 60 ans attendront. Aucun créneau n'est disponible avant trois semaines.