Décès de 5 personnes vaccinées : le vaccin hors de cause selon les autorités de Santé

Une information ayant suscité des interrogations. Cinq personnes âgées ayant reçu une injection du vaccin Pfizer/BioNTech sont décédées ce mardi 19 janvier. Ces morts "ont été enregistrés par les centres régionaux de pharmacovigilance" de Tours, Nancy et Montpellier, a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé.

La vaccination pourrait-elle être responsable de ces cinq décès ? Selon certains spécialistes, cette hypothèse serait écartée. En effet, toutes les personnes décédées ont un point commun : toutes âgées de plus de 75 ans, elles souffraient de comorbidité. "Rien ne permet de conclure à un lien entre la vaccination et ces décès. Il s'agit de personnes âgées qui souffraient de pathologies chroniques", estime Céline Mounier, directrice de la surveillance agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM).

Selon le ministère de la Santé, ces personnes auraient pu décéder "dans les jours qui ont suivi la vaccination sans pour autant présenter des signes de réaction allergique" après l'injection. "Cette population a un très fort risque normal ou habituel de mortalité", déclare Antoine Pariente, médecin spécialiste en santé publique, au centre régional de pharmacovigilance de Bordeaux. "Plus la campagne de vaccination va être importante et plus on va augmenter les probabilités d'observer des décès après la vaccination, tout simplement parce que les décès sont fréquents "