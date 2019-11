Décès liés au vapotage aux États-Unis : le mystère levé

Aux États-Unis, le mystère a enfin été levé quant au décès liés à la cigarette électronique. Trente-neuf personnes sont mortes et plusieurs milliers avaient développé une pathologie pulmonaire très grave. Elles auraient toutes fumées des recharges au cannabis, vendues au marché noir et contenant une huile de vitamine E.



