Déconfinement : à la rencontre de gens qui ont choisi de rester chez eux

Chez Marie-France Mann, ils ont tous eu le Covid-19. C'était il y a un mois et depuis, les membres de sa famille ne quittent plus la maison. Kevin Charef, lui, est angoissé à l'idée de retrouver la civilisation. Ce directeur digital préfère donc attendre un peu avant de se déconfiner. Enfin, Sandra Aldrin est une personne à risque avec des problèmes cardiaques. Cette juriste a donc décidé de rester chez elle tant que les chercheurs n'auront pas trouvé un vaccin contre le coronavirus.



