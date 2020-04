Déconfinement : comment trouver des masques de protection ?

Depuis quelques jours, le gouvernement encourage fortement le port de masque. Et cet outil sera obligatoire dans les transports à partir du 11 mai. Selon le gouvernement, il faudra distribuer environ 17 millions de masques par semaine au grand public, à partir de cette date. On commence à en trouver dans certaines communes grâce aux mairies, mais le compte n'y est toujours pas.



