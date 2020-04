Déconfinement : comment vont s'organiser les transport en commun ?

Dans les transports en commun, il est difficile de respecter les gestes barrières, car les passagers sont la plupart du temps à l'étroit. Le 11 mai, pour éviter la promiscuité, les rames de trams et de métros devraient être plus nombreuses. Au mieux 50% environ pour les lignes habituellement saturées. Le masque, lui, deviendra probablement obligatoire. Enfin, du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition des voyageurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.