Pass sanitaire : voici la liste des lieux où il sera obligatoire à partir de ce mercredi

Il faudra le présenter pour entrer dans un stade, pour se rendre dans un salon ou un festival dès lors que plus de 1000 personnes seront rassemblées. Le Pass sanitaire constitue la principale nouveauté de la phase 3 du déconfinement qui entre en vigueur ce 9 juin. On connait désormais la liste complète des lieux qui seront concernés. Le décret de l'exécutif paru ce mardi au journal officiel permet d'en savoir plus.

Parmi les événements culturels qui seront, par exemple, concernés par le pass sanitaire, citons :

- Les Nuits de Fourvière ou Eurexpo à Lyon

- Les Vieilles Charrues à Carhaix ou Parc Expo à Rennes

- Le printemps de Bourges

- L'Euro de Basket (A Mulhouse du 17 au 23 juin)

Pour rappel, le 9 juin, les salles de sport, casinos, parcs d'attractions et thalassos vont pouvoir rouvrir. Les bars et restaurants pourront par ailleurs désormais accueillir leurs convives à l'intérieur, et plus uniquement en terrasse. Le service au comptoir sera toutefois toujours interdit et la jauge restera réduite à 50% pour les places à l'intérieur.

Il sera également possible de faire de la musculation ou encore de retourner dans les piscines couvertes. Cinémas, théâtres et musées pourront augmenter le nombre de spectateurs et visiteurs à 65% de leur capacité initiale contre une jauge fixée à 35% lors de la phase 1, le 19 mai.