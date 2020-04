Déconfinement le 11 mai : qu'est-ce que le "Stop and Go" ?

Pour réussir le déconfinement du 11 mai, le gouvernement étudie toutes les pistes possibles. Parmi elles, la stratégie du "Stop and Go" qui est une alternance entre la période de déconfinement et de reconfinement à chaque nouveau pic de l'épidémie. En clair, si aucun vaccin n'est trouvé d'ici cette date, on demandera à la population de se reconfiner dans le cas où les hôpitaux seront de nouveau saturés. Quels sont les critères à prendre en compte pour mettre en œuvre cette stratégie ? Quid de son efficacité et de ses avantages ?



