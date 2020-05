Déconfinement : les habitants de Wihr-au-Val craignent une deuxième vague

A Wihr-au-Val (Haut-Rhin), plus aucun cas de coronavirus n'a été détecté depuis dix jours. L'épidémie a frappé très tôt dans ce village de 1 300 habitants où plus de 200 hospitalisations et une dizaine de décès ont été enregistrés. Malgré le déconfinement, tout le monde préfère rester prudent. Rares sont ceux qui osent sortir afin d'éviter une deuxième vague. Les commerçants, quant à eux, sont bien décidés à faire respecter les nouvelles règles sanitaires. Tout le monde ne souhaite plus qu'une chose : tourner la page.