Déconfinement : les signaux qui alertent

Sur la carte de l'Hexagone, on peut voir l'évolution du virus dans les régions. Si la région est verte, cela veut dire que le virus circule très légèrement. Mais celles-ci sont minoritaires. Par ailleurs, il y a six régions où le virus stagne dont l'Auvergne-Rhône-Alpes et deux régions où celui-ci remonte légèrement comme en Occitanie et dans le Grand Est. Mais même si lundi, les chiffres de la contamination affichaient plus de 3 000 nouveaux cas, la moyenne reste de 10 000 cas par jour. Par conséquent dans les hôpitaux, la décrue ne s'amorce pas au niveau espéré. A Lille par exemple, on assiste à une ré-augmentation des hospitalisations dans certains secteurs. Comment expliquer ces chiffres qui stagnent ?