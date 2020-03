Degré de contagion, taux de mortalité… le vrai du faux sur le coronavirus

Le coronavirus est souvent comparé à la grippe habituelle. Un malade de la grippe saisonnière contaminera en moyenne une personne et demi alors que le taux de contamination moyen du Covid-19 est de 2,5%. Les personnes âgées sont particulièrement exposées, mais celles qui souffrent de troubles respiratoires, de diabète ou d'hypertension artérielle sont aussi plus menacées que les autres.



