Dépistage du coronavirus : pourquoi la France a pris tant de retard ?

Alors que l'OMS a appelé, le 16 mars, à l'intensification des tests pour lutter contre le coronavirus, l'Hexagone semble avoir oublié d'enclencher la vitesse supérieure. Le pays a réalisé moins de 500 000 tests depuis le début de la pandémie. En cause, un problème de ressources et les difficultés d'approvisionnement. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.