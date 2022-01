VIDÉO - Covid-19 : faut-il arrêter de tester en masse les Français ?

"On se demande à quoi ça sert franchement de tester tout le monde", s'étonne dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article le Dr. Jean-Marc Breton, biologiste médical au sein d'un laboratoire. "Sur les patients que nous testons ici, nous avons plus de 50% de positifs".

Jour après jour, partout, les files d'attente s'allongent, les biologistes sont débordés, et une question se pose : la ruée sur les tests de dépistage a-t-elle encore un sens ? La semaine dernière, dix millions de tests ont été réalisés en France. Ils ont révélé en moyenne plus de 265.837 nouveaux cas par jour. Face à un tel niveau de contamination, certains médecins doutent.

D'autres mettent en avant le coût d'une telle campagne massive de tests. "Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc si ça ne fonctionne plus, il faut changer de stratégie. Pour avoir des courbes épidémiologiques, on n'est pas obligé d'avoir tous les cas, on peut faire ça sur des échantillonnages. Je crois que faire systématiquement un dépistage de masse qui coût des milliards d'euros à la société, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie aujourd'hui pour lutter contre l'épidémie", souligne auprès de TF1 Benjamin Rossi, infectiologue au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Certains scientifiques voient au contraire dans ces tests massifs l'outil indispensable pour surveiller la circulation du virus. "On a besoin de tester beaucoup pour continuer à avoir un minimum d'avance sur le virus. Si on n'a pas la corrélation entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations, on n'aura pas de données sur la virulence véritable de ce variant", assure Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'IRIS.