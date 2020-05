Dépistage massif : système D pour les infirmières libérales

Pas de deuxième vague du Covid-19 en vue pour l'instant dans l'Hexagone, même s'il existe des foyers de contamination ponctuels sur le territoire. C'est une contamination maîtrisée, grâce notamment à un dépistage massif. Et parmi celles qui sont en première ligne, selon la formule consacrée, il y a les infirmières libérales. Ces dernières ont fait savoir qu'elles auraient aimé un peu plus de soutien de la part des pouvoirs publics, alors qu'elles sont parfois les seuls soignants accessibles pour beaucoup de Français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.