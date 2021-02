Tests salivaires : ça donne quoi à l'école ?

Neuf jours après l’approbation de la Haute autorité de santé française (HAS), les tests salivaires grand public sont de plus en plus utilisés pour dépister les cas de Covid-19. Si à partir de la rentrée des vacances d’hiver, ces tests seront réalisés dans les écoles, collèges et lycées français, ils ont déjà été pratiqués cette semaine à Charleville-Mézières, dans les Ardennes.

Pour les plus petits en maternelle, la salive peut être récupérée directement dans la bouche, à condition de convaincre les parents de donner leur accord. L’objectif de cette démarche, tester un maximum d’enfants. "C’est une bonne initiative. On arrive à 68% d’élèves testés dans l’école et pour les familles, ça les rassure beaucoup de pouvoir faire tester les enfants avant les vacances", se félicite Laure Gandelin, directrice de l’école des Haybions.

"Je trouve ça bien en tant que maman, ça rassure. Même si on fait attention en tant que parents, quand on va à l’école le matin, on n’est pas sûrs que l’après-midi ils reviennent sans fièvre", estime un parent d’élève. Après avoir été récoltés, ces prélèvements salivaires sont ensuite analysés en laboratoire, avec le même degré de rapidité et de fiabilité que pour les tests PCR.