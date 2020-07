Dépistage : tests massifs dans les Côtes-d'Armor

Dans les Côtes-d'Armor, une opération de dépistage massive a été lancée. Plus de 63.000 habitants doivent être testés dans plusieurs communes, dont Saint-Brieuc. Dans cette commune, chaque habitant a reçu un bon de l'Assurance maladie pour un test non obligatoire. Ce test n'est pas proposé aux vacanciers. C'est une décision incompréhensible pour certains, alors qu'habitants et touristes se côtoient le long des plages.



