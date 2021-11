Le blues hivernal touche un tiers d'entre nous : comment échapper à la dépression saisonnière ?

Les températures baissent, les jours rétrécissent et le moral s'affaisse. Un Français sur trois est touché par le blues hivernal, et pour 5% d'entre eux, cela va jusqu'à la dépression saisonnière. Quelle différence ? Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre et spécialiste du sommeil à l'AP-HP, nous éclaire : "Le blues hivernal, ce n'est pas vraiment une définition médicale. C'est l'effet des saisons sur l'organisme : toute la population mange un peu plus, dort un peu plus, est un petit peu plus triste… Mais ces symptômes peuvent se compliquer lors d'un épisode dépressif saisonnier. Cela signifie que les patients sont incapables de travailler ou de faire les activités qu'ils avaient l'habitude de faire facilement."