Dermatologue : les délais s'allongent pour obtenir un rendez-vous

A Saint-Étienne (Loire), trouver un dermatologue est une mission qui paraît impossible. Il n'en reste que quatre dans la commune car la plupart sont partis à la retraite. Dans les cabinets, on n'accueille plus de nouveaux patients faute de place. Par ailleurs, pour obtenir un rendez-vous avec un dermatologue à Saint-Étienne, il faut attendre dix mois.



