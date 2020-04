Des chercheurs travaillent sur des respirateurs spécial Covid-19

Enfermés depuis près d'un mois, 250 bénévoles de tous secteurs se sont unis pour mettre au point des respirateurs. Ingénieurs, médecins et chercheurs se sont mobilisés partout dans l'Hexagone pour concevoir un appareil spécifique aux cas les plus sévères de Covid-19, grâce à des imprimantes 3D. La version aboutie est estimée à 1 000 euros, un espoir pour les services de réanimation. Reste à obtenir l'approbation des instances de santé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.