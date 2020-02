Des conseils pour éviter la propagation du coronavirus

Beaucoup de gens ont changé leurs habitudes depuis quelques jours, à cause de l'épidémie de coronavirus. Certains préfèrent ne plus se serrer la main, ni faire de bisous à la maison, puis il y a ceux qui se lavent régulièrement les mains avec une solution hydro-alcoolique. Le lavage au savon reste néanmoins plus efficace selon les médecins, en insistant sur les zones entre les doigts. Quels sont les autres bons gestes à adopter ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.