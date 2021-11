VIDÉO - Des heures d'attente pour se faire dépister : laboratoires et pharmacies pris d'assaut

Des Français indiquent par exemple, face à notre caméra, être arrivés devant un laboratoire dimanche 29 novembre au matin, à 8h45. "On vient de passer et il est 11h30", constate la femme en regardant sa montre.

Dans la file d'attente, se trouvent aussi de nombreux enfants. "La classe est fermée depuis mercredi dernier. Donc, elle a eu un test ce jour-là et un autre jeudi pour être sûr", explique le père d'une petite fille dans la vidéo en tête de cet article.

Les raisons sont nombreuses pour expliquer ce retour d'affluence dans les laboratoires et autres pharmacies. Il y a notamment la reprise des déplacements. "On part en voyage à l'étranger. On est donc obligés de faire un test", explique une jeune femme à nos journalistes. "Avec la reprise de l'épidémie, et étant donné que les maladies de l'hiver reviennent, je pense que tout le monde veut se rassurer", poursuit le jeune homme qui l'accompagne.