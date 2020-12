Des reconfinements dès demain en France ?

Les régions du Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département des Alpes-Maritimes sont plus touchés que le reste du pays, et cela se traduit dans les chiffres. Le taux d'incidence y est de 340,7 pour 100 000 habitants. C'est plus du double de la moyenne nationale. Inquiets de la situation, des élus locaux évoquent des mesures de restriction voire de reconfinement local.