Des vaccins désormais produits en France : ce que ça va changer

Six mois de travail ont été nécessaires, 60 personnes recrutées, et dix millions d'euros d'investissement, le prix à payer pour gagner la confiance du duo Pfizer-BioNTech. "Les Américains et les Allemands ne donnent pas à n'importe qui. Ils ne font pas de cadeau, ils prennent le meilleur et celui dont ils ont besoin. On fait la démonstration qu'on a un outil industriel en France, et de qualité", explique Patrick Riehl, maire de la commune.