Des vaccins sans rendez-vous pour les plus de 65 ans

Lundi, le Premier ministre a annoncé que les plus de 65 ans pouvaient se faire vacciner sans rendez-vous, et qu'ils seraient même prioritaires. Micheline, 72 ans, trouverait quand même incorrect de passer devant tout le monde. Pour Luc, 70 ans, le plus important est tout de même de se faire vacciner avec la troisième dose. "On est plus vulnérable à notre âge et puis ça sert aussi pour les autres", témoigne-t-il.