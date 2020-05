Désinfectants : ces produits et technologies innovants

La crise sanitaire du coronavirus nous a pousser à revoir nos règles d'hygiène et notre façon de faire le ménage. Chez soi, il ne suffit plus de nettoyer, il faut aussi désinfecter. Pour cela, les industriels proposent chaque jour de nouvelles techniques, parfois originales, et de nouveaux produits désinfectants. Des éléments naturels en alternatives aux produits chimiques, le procédé des ultraviolets,... Découvrez ces innovations.



