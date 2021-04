Détecteurs de CO2, purificateurs d'air : l'avis des épidémiologistes sur leur efficacité contre le Covid

Plusieurs municipalités ont réagi à cet appel et fait installer rapidement ces capteurs de CO2. Comme dans cette cantine scolaire lilloise, filmée dans le reportage en tête de cet article. L'appareil fonctionne comme un feu tricolore. Quand la lumière est verte, le taux de gaz carbonique est bon, quand elle est rouge, il faut aérer. Et dans cette cantine où les fenêtres sont scellés, quand le voyant est rouge, il faut faire sortir les élèves de la salle. "On a rendu plus exigeant les seuils d'alerte", explique Charlotte Brun, adjointe socialiste à la mairie de Lille, chargée de l'éducation, à l'origine du dispositif, pour mieux "contrôler la qualité de l'air dans ce lieu où les enfants sont le plus exposés."