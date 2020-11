Deuxième vague de Covid-19 : pourquoi ça baisse si vite ?

Les députés de la majorité soutiennent les commerces et demandent leur réouverture pour le 27 novembre. Une requête qui intervient à l'heure où on ne parle même plus d'une baisse, mais d'une chute vertigineuse du nombre de contaminations au coronavirus. En quinze jours, le taux d'incidence pour 100 000 habitants a été divisé par deux. En plus, la courbe est tirée vers le bas par les grandes métropoles, à l'image de Paris, Lille et Lyon. Des chiffres qui donnent du grain à moudre aux commerçants pour affirmer que la situation va bien dans l'Hexagone. Mais est-ce réellement le cas ? Comment expliquer cette tendance à la baisse ?



