Deuxième vague : pire que la première ?

Dans l'Hexagone, il y a un département qui voit tous ses indicateurs de deuxième vague dépasser ceux de la première. Il s'agit de l'Isère et de la métropole de Grenoble. Du côté des hospitalisations, la courbe des tendances montre qu'en octobre, on compte 521 patients soit deux fois plus de patients qu'au pic du mois d'avril. En réanimation également les chiffres sont alarmants. Pour ce mois, il y a eu 71 patients contre 66 en avril. De ce fait, la mortalité, elle aussi, suit la tendance. Quid des autres départements qui sont dans la même situation ?



Ce mardi 27 octobre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Tous concernés", s'est intéressé aux départements qui sont les plus touchés par la deuxième vague par rapport au printemps. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/10/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.