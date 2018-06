Faites-vous partie des 700.000 Français qui ignorent qu'ils sont diabétiques ?

⇒ Le diabète de type 2 (ou insulinodéficience) concerne plus de 90% des cas de diabète. Il survient généralement après l'âge de 20 ans, mais peut parfois apparaître dès l'adolescence. L'insuline n'agit plus et le glucose s'accumule dans le sang.

Ainsi, l'hyperglycémie s'installe progressivement. Le pancréas tente de compenser en produisant de plus en plus d'insuline. A la longue, l'organe s'épuise et ne parvient plus à fabriquer suffisamment d'insuline. Parmi les facteurs de risque : le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique.