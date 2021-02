Diabètiques : des chiens anges gardiens

Thaïs est en pleine crise. Elle est diabétique. Sa chienne, son nouvel ange gardien, l'a senti et l'alerte avec des petits coups de museaux que l'on appelle des "pok". Comme elle, 20 000 enfants souffrent du diabète sous sa forme la plus sévère, dit de type 1, dont on ne guérit pas. Au sein de cette association, les chiens sont éduqués pour détecter les variations de glycémie. Au bout d'une semaine de formation, le chien doit être en mesure de prévenir son maître et d'alerter son entourage. Le stage se fait donc en famille.

Sans assistance, la personne diabétique peut perdre connaissance. Cette sonnette connectée envoie un message d'alerte sur les téléphones portables de la famille. Il faut compter presque huit mois pour former ces anges gardiens dotés d'un odorat 100 000 fois plus développé que celui de l'homme. L'association Acadia fait partie d'un réseau d'école qui forme près de 450 chiens par an pour les diabétiques, les épileptiques, mais aussi pour les personnes handicapées sourdes et malvoyantes. Après avoir déposé son dossier, Thaïs a dû attendre trois ans pour obtenir sa chienne. Pour répondre à l'ensemble des besoins, il faudrait éduquer 1 500 chiens par an.