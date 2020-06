VIDEO - Didier Raoult : "J'ai été menacé, j'ai porté plainte"

"Je vous recommande de faire une véritable enquête sur (ndlr : le laboratoire) Gilead", a lancé aux députés le professeur marseillais. Avant d'enfoncer le clou : "C'est une structure qui fonctionne avec très peu de produits, très peu de personnels, et qui a une influence considérable. L'essentiel de la stratégie est basée sur l'influence. Moi quand j'ai commencé à parler de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé, à plusieurs reprises. J'ai fini par porter plainte. Et j'ai découvert que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis six ans."

"J'ai une expérience personnelle de fonctionnement qui ne me paraissent pas normale", a poursuivi l'infectiologue, qui a accusé ce laboratoire d'avoir une influence disproportionnée sur la recherche d'un traitement au coronavirus. "C'est bien au-delà ce qu'on a vu avec le Mediator. (...) J'étais surpris de voir le directeur de Gilead tutoyer" le responsable des essais au ministère de la Santé, a également relevé l'i.